DAZN – Manna: “Conte? Quel che dice va bene! Grande gara tra due grandi squadre, mercato? Ecco cosa dico”

Giovanni Manna, ds del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre partita della gara tra Inter e Napoli. Ecco le sue parole:

“Conte? Io sono sempre con lui e quel che dice va bene! Questa è una grande gara tra due grandi squadre, vengono da un buon momento ed è dura, speriamo finisca come nello scorso anno. Giocare per non perdere? Rispettare il valore dell’avversario non significa essere deboli, noi arriviamo da un momento positivo ma abbiamo i nostri problemi, ma proseguiamo.

Questa sfida può rappresentare uno spartiacque, dobbiamo fare la giusta gara. Mercato? In un gruppo rafforzato non è semplice toccare per non rischiare di danneggiare gli equilibri. Se ci saranno delle possibilità, le coglieremo, il mercato invernale è difficile”.