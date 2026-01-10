Sky sport – Probabili formazioni di Inter – Napoli

Ecco le probabili formazioni di Inter – Napoli secondo Sky Sport:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lang, Hojlund, Elmas. All. Conte

I partenopei dovrebbero scendere in campo con gli stessi 11 di mercoledì a differenza di Buongiorno che tornerà in panchina per fare posto a Juan Jesus. Neres ancora fuori dai convocati dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio, al suo posto ci sarà di nuovo Lang che è in cerca di riscatto dopo le ultime prestazioni negative.