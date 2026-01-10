Sky Sport – Neres non recupera e salta l’Inter. Il punto

Come riportato da Sky Sport, Neres a causa dell’infortunio rimediato domenica scorsa contro la Lazio salterà anche il big match in programma domani sera a San Siro contro l’Inter capolista.

Il brasiliano ha già saltato la partita contro il Verona giocata mercoledì contro l’Hellas Verona e Conte sarà costretto a farne ancora a meno con Elmas pronto ad essere schierato nuovamente a destra.

Neres potrebbe tornare disponibile nelle prossime giornate e il suo ritorno farebbe di certo comodo ai partenopei in quanto fino ad ora il brasiliano ha avuto un impatto devastante in varie occasioni tra cui la finale di supercoppa vinta contro il Bologna dove ha siglato una doppietta decisiva per la vittoria finale.