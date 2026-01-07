Sky – Napoli-Verona, le probabili formazioni. Spazio a Buongiorno e Gutierrez, la scelta in attacco. I dettagli

La redazione di Sky ha svelato alcune novità a proposito delle probabili formazioni di Napoli-Verona, partita in programma alle 18:30 di oggi 7 gennaio. Antonio Conte ne cambia 3 rispetto alla vittoriosa trasferta dell’Olimpico: ci sarà infatti spazio per Buongiorno e Gutierrez al posto di Juan Jesus e Spinazzola, mentre sarà Noa Lang a giocare nel tridente offensivo al posto dell’infortunato David Neres, con Elmas spostato sulla destra. In casa Verona invece, Paolo Zanetti opta per Gift Orban dal primo minuto al posto di Mosquera e per Gagliardini a centrocampo al posto di Al-Musrati. Di seguito, le probabili formazioni.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Elmas, Hojlund, Lang. All. Conte

VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliadini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti