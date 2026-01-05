Sky – “Neres, si aspetta l’esito degli accertamenti. Ecco cosa filtra”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha riportato delle importanti novità in merito alle condizioni di David Neres, uscito anzitempo contro la Lazio a causa di un fastidio alla caviglia. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

C’è cauto ottimismo, una certa fiducia, aspettando la diagnosi e l’esito degli accertamenti. Cauto ottimismo che significherà attenzione, cure, tempi da stimare. Ma non sembra un infortunio serio. Neres nell’ultimo periodo è stato dirompente, dominante, così come tutto il Napoli, che ha trovato qualità nel gioco”