Infortunio Neres, ecco il bollettino medico del Napoli – “Trauma distorsivo alla caviglia”

E’ appena arrivato il comunicato del Napoli in merito all’infortunio subito da David Neres, uscito anzitempo contro la Lazio a causa di un fastidio alla caviglia. Gli esami strumentali effettuati dal club hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Ecco il comunicato del club:

“David Neres, infortunatosi nel corso del match contro la Lazio, si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo.“