Clamoroso in Inghilterra: il Manchester United ha esonerato Ruben Amorim, i dettagli

Ha del clamoroso quello che sta succedendo in terra inglese: il Manchester United ha deciso di esonerare il suo allenatore, Ruben Amorim, dopo i due pareggi rimediati nelle ultime due partite di Premier League. In realtà, secondo quanto si evince dai recenti rumors, ci sarebbe un altro motivo dietro la decisione dei vertici del club. Infatti, hanno dato molto fastidio anche le recenti dichiarazioni del mister portoghese, che ha affermato di essere non solo un allenatore, ma anche un manager, che è stato visto come un vero e proprio affronto alla proprietà. Sarà Darren Fletcher, ex giocatore dei Red Devils, a guidare la squadra nella prossima partita contro il Burnley.