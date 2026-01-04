Di Marzio – Ecco le condizioni di Neres dopo l’infortunio contro la Lazio

Il Napoli batte la Lazio per 2-0 all’Olimpico con una gran prestazione degli 11 di Conte. Tra i protagonisti assoluti vi è senza dubbio Politano, autore dei due assist per Spinazzola e Rrahmani.

I partenopei hanno dominato dal primo all’ultimo minuto una partita difficile e ostica contro una squadra che negli ultimi anni ha sempre dato filo da torcere agli azzurri. Altri protagonisti sono sicuramente Noslin, espulso per doppia ammonizione, Marusic e Mazzocchi entrambi espulsi dopo che hanno quasi sfiorato una rissa sul finale di partita.

Tuttavia, il Napoli dovrà fare i conti con l’infortunio di Neres che, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra. Al momento non sono chiari i tempi di recupero e si avranno maggiori aggiornamenti dopo gli esami di domani.