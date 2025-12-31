Napoli, è un 2025 da incorniciare

Siamo giunti al termine dell’anno 2025, che per il Napoli e per tutti i suoi tifosi è stato contrassegnato da grandissime gioie. La vittoria del campionato italiano e della Supercoppa rappresentano una pietra miliare per la storia di questo club, che la sta riscrivendo ancora grazie al progetto portato avanti da Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte.

Il coraggio mostrato dal patron azzurro, dopo la disfatta della stagione 2023-24, è encomiabile. Ripartire col botto, affidando le redini della squadra a un totem del calcio come Conte, mettendosi da parte e costruendogli una squadra funzionale in base alle sue richieste (caso Kvara a parte), non è da tutti, soprattutto per chi fa calcio seguendo precise regole di virtuosità e stabilità economica. Però il presidente, che in questi anni ha fatto crescere il Napoli in termini di brand, di fama a livello internazionale, a livello di ricavi, di appetibilità per gli stessi giocatori, se lo è potuto permettere, grazie al duro lavoro svolto nelle scorse stagioni. Il Napoli ha mostrato a tutti che si può fare calcio ad alti livelli in un modo diverso, che si può investire anche tanto denaro ma sempre con criterio, e soprattutto con una copertura economica dietro molto importante. I numeri parlano chiaro, i risultati parlano chiaro e danno ragione ad Aurelio De Laurentiis e alla sua visione. La speranza è che questo percorso possa continuare, fare molta strada ed arrivare il più lontano possibile, perchè è semplicemente meraviglioso, motivo d’orgoglio vedere la maglia azzurra al vertice del calcio italiano.

Per questo possiamo solo dire grazie, grazie al presidente, al mister, ai calciatori e a tutto lo staff, a tutti quelli che lavorano per questo club ogni giorno, con l’obbiettivo di migliorarlo sempre di più.

Grazie per questo 2025, adesso testa al 2026. Ci sarà da lottare ancora.