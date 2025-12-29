Pedullà – “Napoli, si apre l’ipotesi di uno scambio Lucca-Castellanos: i dettagli”

Alfredo Pedullà, esperto giornalista di calciomercato di Sportitalia, ha svelato un’ipotesi che avrebbe del clamoroso: uno scambio che vedrebbe Lucca alla Lazio e Castellanos al Napoli. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Castellanos è sul mercato, ma il Flamengo non ha offerto la cifra chiesta dalla Lazio: 30 milioni e non si scende sotto. E’ stato proposto uno scambio timido Lucca-Castellanos dal Napoli. Io condivido le parole del d.s. Manna sul fatto che una società sana debba essere penalizzata in questo modo, è una situazione paradossale. Lucca però non è idoneo per il gioco di Sarri”.