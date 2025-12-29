Da Milano – “Cremonese e Napoli discutono per il prestito di un calciatore, trattativa in stato avanzato”

Nicolò Schira, esperto giornalista di calciomercato, ha riportato sul social X delle importanti novità in merito al futuro di Luca Marianucci, giovane difensore azzurro che sarebbe finito nel mirino della Cremonese. Ecco quanto evidenziato dal giornalista:

“Dopo la partita tra Cremonese e Napoli, i due direttori sportivi Simone Giacchetta e Giovanni Manna hanno parlato del possibile trasferimento di Luca Marianucci alla Cremo con la formula del prestito di 6 mesi. Trattativa positiva e la Cremonese spinge per chiudere.”