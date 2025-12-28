Nicola: “abbiamo fatto una partita di grande intensità. Sul Napoli…”

Ecco le dichiarazione di Davide Nicola ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta col Napoli:

Sulla partita: “oggi non c’è dispiacere perchè abbiamo fatto una partita di grande intensità. Abbiamo battagliato e siamo cresciuti in partita e devo dire bravi ai ragazzi che hanno lottato contro un avversario molto forte”.

Sui cambi a partita in corso: “Sarebbe stato importante andare a riposo con un gol, ci avrebbe permesso di produrre l’energia giusta per recuperare con l’apertura di vari spazi. Nel primo tempo potevamo pervenire al gol ma diventa difficile commentare ciò che è mancato. Abbiamo fatto il possibile ma abbiamo affrontato una squadra più forte che abbiamo impensierito”.

Sulla prossima partita contro la Fiorentina: “Ogni partita dobbiamo essere al 100%. Oggi la prestazione è stata più coraggiosa rispetto a quella con l’Inter e ciò mi ha fatto tanto piacere”.