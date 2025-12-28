    Gutierrez: “Mi sto adattando al calcio italiano. Su Conte…”

    Scritto da:
    Marco Vitiello
    -

    Ecco le dichiarazioni rilasciate da Gutierrez a Dazn dopo la vittoria contro la Cremonese:

    Sul suo adattamento a Napoli: “Sono molto felice di essere qui e di lavorare con questa squadra e questi giocatori. Mi sto adattando al calcio italiano che è molto diverso da quello spagnolo”.

    Sulle richieste di Conte e sulle similitudini tra Catalogna e Napoli: “Il mister mi chiede sempre di restare concentrato nell’aspetto difensivo e poi in quello offensivo. A Girona sono stato molto bene, è diversa da Napoli ma la gente è molto simile”.

