DAZN – Marotta: “Parole di Conte? Stuzzicano. Il Napoli è la favorita allo scudetto”

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, nel pre gara della sfida contro l‘Atalanta ha risposto alle parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, che oggi ha affermato che gli azzurri non sono ancora pronti per comandare. Ecco le parole del numero uno nerazzurro ai microfoni di Dazn.

“Le parole di Conte? Stuzzicano, siamo in un’atmosfera di festa natalizia, non voglio fare polemica. Conte è un gran allenatore, sa comunicare ed è capace a distogliere la tensione e la concentrazione. Secondo me la favorita sono gli azzurri, sono campioni in carica ed hanno speso tanti soldi, inoltre sono l’unica squadra fra le prime quattro che ha lo stesso allenatore della passata stagione.

Noi abbiamo fatto una modifica e preso dei giovani, saremo lì a giocarcela fino a fine campionato, ma il Napoli per merito e non per polemica è la squadra più favorita allo scudetto”.