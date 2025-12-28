Cremonese – Napoli: Le parole di Hojlund e Politano a Dazn

Ecco le dichiarazioni di Hojlund e Politano ai microfoni di Dazn dopo la vittoria a Cremona:

Hojlund sulla sua doppietta con il suo piede debole: “Non succede spesso. Sono felice del risultato, era un campo difficile e portiamo 3 punti importanti a casa”.

Politano sul suo nuovo ruolo e sull’intesa con Neres: “Penso di essere maturato tatticamente nell’ultimo anno e mezzo. David è un gran giocatore e mi trovo molto bene con lui”.

Hojlund sui suoi cambiamenti e su Politano: “Quando ero all’Atalanta avevo meno esperienza, ora gioco con grandi giocatori come Politano che non porta molti gol ma è di livello top”.

Politano sul 2025 del Napoli: “è stato un 2025 spettacolare. Chiudiamo con una grande vittoria e ci prepariamo al 2026 dove dobbiamo dare continuità a quello fatto”.