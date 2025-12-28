Conte: “festeggiamo un anno bellissimo dove abbiamo fatto un qualcosa di bellissimo. Su Hojlund…”

Ecco le dichiarazioni di Conte a Dazn dopo Cremonese – Napoli:

Sul 2025 del Napoli: “Festeggiamo un anno bellissimo dove abbiamo fatto un qualcosa di bellissimo con lo scudetto e qualcosa di inaspettato vincendo la supercoppa. Dispiace un pochino perchè è stato un anno ricco di emozioni e qui si festeggia in maniera diversa rispetto alle altre parti. In campionato siamo li e cerchiamo di stare vicino alle posizioni d’alta classifica affrontando da uomini coraggiosi le varie difficoltà, i ragazzi vogliono onorare lo scudetto”.

Su Hojlund: “Rasmus è un calciatore giovanissimo, può migliorare tanto e sta diventando un calciatore dominante. è molto collegato con la squadra e nel mio calcio gli attaccanti hanno un ruolo fondamentale e ha margini di crescita altissimi. Ci stiamo costruendo la strada con tanto lavoro e affrontiamo le difficoltà. Ci auguriamo che tutti gli infortunati possano tornare presto e vedere in che condizioni torneranno”.

Sul perchè il Napoli non è pronto per comandare: “Non siamo pronti per tanti motivi. Milan, Juve e Inter sono diverse rispetto alle altre e non possiamo fare il passo più lungo della gamba e quando vince qualcuno che non sia una di queste tre allora vuol dire che si è fatto qualcosa di speciale. Con grande voglia e umiltà si cerca di colmare il gap sul campo”.