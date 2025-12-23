Neres: “Dopo la vittoria? Sensazioni stupende! Vogliamo rimanere competitivi”

David Neres, attaccante del Napoli ed autore della doppietta che ieri sera ha regalato la Supercoppa agli azzurri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Thmanyah. Ecco le sue parole:

“Come sto dopo la vittoria? Molto bene, sento delle sensazioni stupende dopo aver vinto la Supercoppa, abbiamo lavorato molto e vincere una coppa è sempre molto speciale.

Ora dobbiamo mettere da parte ciò e concentrarci sul campionato, la stagione è molto lunga e vogliamo rimanere competitivi fino alla fine.

Sono contento per i gol ma era più necessaria la vittoria. Ciò che conta è la vittoria della squadra e siamo riusciti ad avere questo”.