Neres: “Dopo la vittoria? Sensazioni stupende! Vogliamo rimanere competitivi”

Scritto da:
Matteo Iannone
-
David Neres, attaccante del Napoli ed autore della doppietta che ieri sera ha regalato la Supercoppa agli azzurri, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Thmanyah. Ecco le sue parole:

Come sto dopo la vittoria? Molto bene, sento delle sensazioni stupende dopo aver vinto la Supercoppa, abbiamo lavorato molto e vincere una coppa è sempre molto speciale.

Ora dobbiamo mettere da parte ciò e concentrarci sul campionato, la stagione è molto lunga e vogliamo rimanere competitivi fino alla fine.

Sono contento per i gol ma era più necessaria la vittoria. Ciò che conta è la vittoria della squadra e siamo riusciti ad avere questo”.

