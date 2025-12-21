Politano: “ho giocato tante partite, star fuori ogni tanto non è un problema. Sulla squadra…”

Ecco le dichiarazioni di Politano nella conferenza stampa pre Napoli – Bologna:

Sulla duttilità della rosa e sul suo minutaggio:

Politano: “Possiamo giocare con diversi moduli. Per quel che riguarda la titolarità: ho giocato tante partite, star fuori ogni tanto non è un problema. C’è sempre bisogno di tutti, per me è un onore aver giocato la maggior parte delle partite. A me piace giocare esterno”.

Sul gruppo squadra:

Politano: “Un gruppo forte, che è sempre stato unito. Sia nei momenti belli che in quelli brutti. Aiutarci in campo e fuori dal campo è sempre stata la nostra forza, abbiamo tanta esperienza. Parliamo di un Napoli forte sia in campo che fuori dal campo”.