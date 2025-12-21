Mediaset, Politano: “Arrivati meritatamente in finale, domani ci vorrà tanta intensità”

Matteo Politano, attaccante del Napoli, alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole:

“Dopo la sconfitta al Dall’Ara, ci siamo guardati in faccia e abbiamo provato a capire quale fosse il problema, per fortuna lo abbiamo individuato e abbiamo fatto cinque vittorie di fila. Per noi erano importantissime, anche se sono arrivate tre sconfitte, siamo arrivati a giocare meritatamente la finale.

I gruppi forti dalle difficoltà ne escono molto bene, noi abbiamo grandi uomini e grandi calciatori, ne siamo usciti bene.

Loro sono una squadra forte che è allenata da un grande allenatore. Io sono stato fortunato a giocare con lui, lo conosco bene. Ci vorrà tanta intensità perchè giocano a tutto campo ed entrambi giocheremo senza timore. Che vinca il migliore.

Rigori? Li puoi allenare ma quando giochi una finale, la porta si rimpicciolisce. Ci vuole il piede ma anche freddezza”.