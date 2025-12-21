Conte: “ll Bologna domani può alzare la Coppa, ma si deve dimostrare migliore di noi in campo. Su Italiano…”

Ecco le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa alla vigilia di Napoli – Bologna:

Sulle differenze tra il Bologna – Napoli di 43 giorni fa e quello di domani:

Conte: “La partita di Bologna non è stata positiva. Abbiamo perso 2-0. Nel secondo tempo loro hanno messo qualcosa in più rispetto a noi e hanno meritato. Alcune cose le abbiamo analizzate in maniera serena, onesta e siamo ripartiti. Abbiamo ottenuto cinque risultati utili consecutivi, poi siamo caduti e ci siamo ripresi battendo il Milan. Non è semplice giocare ogni tre giorni”.

Sulle energie da recuperare e sugli eventuali calci di rigore:

Conte: “Penso che la vittoria e l’aver raggiunto una finale ti dà energia, fiducia ed entusiasmo. Questa è una spinta molto importante per chi giocherà questa finale. Da un punto di vista di energia, abbiamo recuperato. Stiamo preparando tutti insieme questa partita, che è molto importante. Come dico sempre ai ragazzi: è bello arrivare in finale, ma ci si ricorda sempre solo di chi ha vinto”.

Sulla voglia di vincere del Bologna:

Conte: “Dovesse accadere sarebbe una colpa e un limite nostro. Il Bologna domani può alzare la Coppa, ma si deve dimostrare migliore di noi in campo, ma non a livello di fame e di cattiveria”

Sul momento di difficoltà passato dal Napoli:

Conte: “Non dobbiamo dimenticare da dove arriviamo, ovvero dallo scudetto. Un traguardo straordinario, che spesso e volentieri non viene valorizzato. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. A inizio anno sono stato molto chiaro con voi, ho sempre detto che sarebbe stata l’annata più complessa. Quando ti preparari ad affrontare una stagione con così tanti nuovi giocatori non è facile. Sapevo benissimo che sarebbe stata la mia stagione più complessa, come infatti si sta dimostrando. Però, alla fine, in campionato siamo dove dovremmo essere. Al primo trofeo che ci siamo giocati abbiamo raggiunto la finale. Abbiamo la possibilità di andare avanti nelle altre competizioni. Tanti si dimenticano che abbiamo avuto infortuni seri di giocatori importanti”.

Sulle dichiarazioni di Italiano e De Silvestri:

Conte: “Questo è inevitabile. Vado sempre a vedere le cose positive, quelle su cui bisogna migliorare. Lo abbiamo fatto noi e sicuramente lo farà il Bologna. Quello fa parte della strategia e del cercare di essere migliori. Stiamo studiando, ma questo è normale: è giusto che io e il mio staff diamo dei suggerimenti importanti a tutti i calciatori”.

Su Italiano:

Conte: “Posso parlare solo bene di lui. Vedo un allenatore che ha voglia di migliorare e di imparare. Ha avuto un percorso, ha fatto anche lui la gavetta. Dove è andato ha sempre fatto bene. Si vede la passione che ha e la voglia e la determinazione di migliorare. Noi allenatori non possiamo pensare di fermarci. Lui è uno di quelli che ha fame e passione di arrivare”.