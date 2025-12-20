Romano: “Mainoo ha scelto il Napoli. Si aspetta il Manchester United”

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Kobbie Mainoo è sempre più lontano da Manchester. Il Napoli mostro già interesse per il classe 2005 nella sessione di mercato estiva ma non se ne fece più nulla in quanto il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, lo riteneva un elemento fondamentale della rosa.

Tuttavia, la situazione non è cambiata e Mainoo sta trovando pochissimo spazio nelle gerarchie del tecnico portoghese e sta insistendo per una cessione nel mercato invernale. Il Napoli sta portando avanti la trattativa da mesi e, come riportato sempre da Fabrizio Romano, l’inglese ha scelto di vestire la maglia azzurra.

Questa scelta deriva anche dai risultati che stanno ottenendo McTominay e Hojlund entrambi ex compagni di squadra di Mainoo allo United. L’inglese ha infatti dato la precedenza al Napoli rispetto agli altri 12 club che si sono presentati alla sua porta. Tuttavia c’è da capire la posizione del Man Utd ma la volontà del giocatore può fare la differenza, specialmente quando si tratta di un calciatore forte e di grande prospettiva come lui.