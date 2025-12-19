Allegri: il comunicato del Napoli

Dopo la vittoria del Napoli in Supercoppa Italiana ai danni del Milan di Allegri, con quest’ultimo che si è reso protagonista di una brutta scena nei confronti di Lele Oriali, il club partenopeo ha esposto il seguente comunicato:

“La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perchè, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”.