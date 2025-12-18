Sky UK – Il Manchster United ha preso una decisione per il futuro di Mainoo che spiazza il Napoli

Arrivano notizie tutt’altro che positive per il Napoli dall’Inghilterra su Kobbie Mainoo del Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky UK la proprietà Red ha imposto un vieto sulla partenza in prestito del giovane centrocampista inglese, ipotesi che tanto è cara al Napoli per provare a portare il talento all’ombra del Vesuvio. Per il club d’Oltremanica l’unico modo per lasciar partire il 20enne é un trasferimento definitivo a costi molto elevati in quanto ritenuto centrale nel progetto tecnico nonostante lo scarso impiego. Fi sono su di lui tanti club inglesi, ma il pensiero della dirigenza dello United é che un pochi in Premier e nel mondo possano permettersi cifre così elevate.