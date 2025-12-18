    Milan-Napoli – Le formazioni ufficiali della prima semifinale di Supercoppa, ben 3 cambi per Conte

    Pasquale Arena
    fonte foto: Prime Video It Sport

    Ufficializzate le formazioni per la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Napoli a Riyadh. Per il tecnico azzurro Conte ben 3 cambi rispetto alla sfida con l’Udinese, con Politano, Lobotka e Juan Jesus che prendono il posto di Beukema, Lang e Buongiorno. Per il Milan non ci sarà Leao, ancora indolenzito, per questo dal 1’ in attacco per Allegri vanno Nkunku e Pulisic. Queste le scelte dei due mister:

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

    MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.

