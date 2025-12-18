Manna: “Contenti del rientro di Romelu perché è un ragazzo di personalità che aiuta. Nel mercato di gennaio dobbiamo essere riflessivi”

Il Ds del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset rispondendo alle domande riguardanti il mercato ed al rientro in squadra di Romelu Lukaku dopo 4 mesi dall’infortunio. Queste le sue parole:

Lukaku torna in gruppo, può essere considerato il grande acquisto di gennaio?“Sicuramente siamo contenti che Romelu sia rientrato in gruppo. Non è ancora in condizione di giocare, lo ha detto anche il mister, però comunque è un ragazzo di personalità, ci dà una mano. Siamo contenti, per noi è importante, vediamo nelle prossime settimane come crescerà la sua condizione“.

Dall’Inghilterra scrivono che il Manchester United non sarebbe così intenzionato a cedere Mainoo in prestito: “Io ho sempre detto che dobbiamo essere molto riflessivi e accorti nel mercato di gennaio, abbiamo calciatori forti fuori che prima o poi rientreranno. Dobbiamo fare le valutazioni giuste, aspettiamo le novità dei prossimi giorni e poi vediamo di conseguenza“.

Raspadori potrebbe andare alla Roma: “È un calciatore che ha dato tanto al Napoli, il Napoli ha dato tanto a lui. Lui ha fatto una scelta e noi l’abbiamo assecondata. Personalmente non credo che lascerà l’Atletico Madrid“.

Conte è più sereno ultimamente, si è riappacificata la situazione con la squadra e la dirigenza? “Problemi internamente noi non li abbiamo mai avuti in realtà, l’uscita non è stata polemica ma più un grido di allarme. Dentro di noi siamo sempre stati compatti e uniti. Abbiamo fatto due sconfitte dopo un periodo estremamente positivo, è fisiologico, non si possono vincere tutte le partite. Soprattutto in questo momento in cui il dispendio di energie è enorme e la rosa è limitata in questo momento. Noi siamo contenti e siamo tranquilli nel lavoro che sta facendo il mister con la squadra. Qualsiasi sia il risultato di oggi noi non siamo condizionati da questo, siamo sicuri di quello che stiamo facendo noi ed il mister“.