    Juan Jesus a Mediaset: "Dobbiamo fare la nostra gara perché é una sfida secca, non ci piace perdere, oggi dimostreremo il nostro valore"

    Scritto da:
    Pasquale Arena
    -
    fonte foto: Ssc Napoli

    Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di SportMediaset prima della sfida di Supercoppa contro il Milan rispondendo anche alle accuse di chi dice che il Napoli sta perdendo troppe gare. Queste le sue parole:

    Dobbiamo fare la nostra partita, è una gara secca. Sconfitte? Sinceramente abbiamo abituato un po’ troppo le persone a vedere il Napoli che vince sempre. A noi non piace perdere le partite, oggi è un’occasione importante. Assenze? Penso che, non voglio fare paragoni, ma noi abbiamo perso pezzi importanti come De Bruyne, Anguissa… Lukaku è appena rientrato. Anche oggi dimostreremo di essere il Napoli”.

