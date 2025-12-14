    Runjaic: “abbiamo meritato la vittoria. Su Zaniolo…”

    Marco Vitiello
    Kosta Runjaic

    Ecco le dichiarazioni di Runjaic a Dazn dopo la vittoria contro il Napoli:

    Sulla reazione chiesta dopo la sconfitta col Genoa: “abbiamo avuto una grande reazione ed è ciò che avevo chiesto, oggi abbiamo sofferto ma è stato piacevole. Abbiamo meritato la vittoria.

    Sulla discontinuità dell’Udinese: “durante la stagione con tanti nuovi giocatori ci sono alti e bassi. Sono contento della vittoria e dei ragazzi che sono stati criticati troppo e oggi era dunque importante vincere.”

    Su Zaniolo e su una sua eventuale convocazione in nazionale: “ha fatto un gran lavoro oggi, ha lottato e corso tanto, peccato per il gol annullato. Noi siamo con lui, è molto connesso con la squadra e sono molto felice di averlo qui ma non tocca a me dire se deve essere convocato in nazionale o meno.”

