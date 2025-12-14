    Ekkelenkamp e Zanilo a Dazn: “buona vittoria contro una buona squadra. Oggi abbiamo vinto tutti sia noi che il pubblico”

    Ecco le dichiarazioni di Ekkelenkamp e Zaniolo ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli:

    Ekkelenkamp sul gol di oggi: “buona vittoria contro una buona squadra. Ci siamo allenati molto bene in settimana sul punto di vista tattico, tutti hanno giocato bene e sono fiero della squadra”

    Zaniolo sulla partita e sulla nazionale: “oggi abbiamo vinto tutti sia noi che il pubblico. Abbiamo pensato molto a quello che non abbiamo fatto bene contro il Genoa e sono felicissimo per Ekkelenkamp. Non nascondo che lavoro tutti i giorni per tornare in nazionale ed è il mio sogno ma sono concentrato solo sull’Udinese.”

