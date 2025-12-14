    Di Lorenzo: “sapevamo che era una partita insidiosa. Sui punti persi in trasferta…”

    Scritto da:
    Marco Vitiello
    -
    SKY, Di Lorenzo: "Mancato il gol, i nuovi si stanno integrando. Qualificazione? Mancano 4 partite"

    Ecco le dichiarazioni del capitano Di Lorenzo ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta subita contro l’Udinese:

    Sulla partita: “sapevamo che era una partita insidiosa. Eravamo pronti ad affrontarli nei duelli ma loro stanno bene e dispiace per la sconfitta. Queste sono partite che indirizzano il risultato, hanno trovato un eurogol ma noi portiamo a casa in positivo il fatto di averci provato e ora dobbiamo pensare alla prossima partita.”

    Sul campionato in corso e sulle difficoltà in trasferta dei partenopei: “giocare col proprio pubblico ti da una spinta in più ma siamo dei professionisti. Dobbiamo stare sempre li e ogni punto vale tanto anche per il morale ed è una cosa su cui dobbiamo lavorare.”

