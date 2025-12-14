Conte: “c’è stato timore dopo i gol annullati ed eravamo troppo preoccupati. Ecco su cosa dobbiamo crescere…”

Ecco le dichiarazioni di Conte a Dazn dopo la sconfitta contro l’Udinese:

Sull’approccio partita l’approccio: “il primo tempo è stato positivo. L’Udinese non ci ha mai attaccato mentre noi non abbiamo concluso. Nel secondo tempo invece c’è stato timore dopo i gol annullati ed eravamo troppo preoccupati e timorosi. Come dico sempre ai ragazzi dobbiamo essere bravi nei momenti positivi e negativi e gestire situazioni da dover migliorare.”

Sulla gestione dei momenti di difficoltà: “noi dobbiamo essere bravi nella gestione di questi momenti con esperienza malizia e anche perdita di campo dopodichè non perdere il coraggio e avere timore di subire gol perchè così te lo chiami. C’è da lavorare ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi che stanno dando tutto in un momento di emergenza ma, soprattutto in trasferta, dobbiamo essere bravi e avere carattere. Spesso ci sono calciatori che hanno carisma e dobbiamo crescere sotto questo punto di vista e voglio aiutarli a farli crescere.”

Sulle 7 sconfitte in questa stagione e la coperta corta: “ho dato il campanello d’allarme già quando abbiamo vinto. Facendo tante competizioni crei una rosa all’altezza ma se questa viene ridotta allora si paga qualcosa ma dobbiamo continuare ad avere entusiasmo e non perdere la motivazione perchè sarà un annata non semplice, l’importante è avere voglia di migliorare e combattere. C’è sicuramente da migliorare in trasferta e migliorare quando il vento ci va contro.”