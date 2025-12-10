Udinese-Napoli sarà diretta da Sozza di Seregno. Ghersini al Var

Sono appena state rese note le designazioni arbitrali per quanto riguarda la quindicesima giornata di Serie A. In questa, il Napoli di Antonio Conte sfiderà l’Udinese il giorno domenica 14 dicembre alle ore 15:00. L’incontro, sarà diretto dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno. Verrà assistito dai guardalinee Lo Cicero e Yoshikawa mentre il quarto uomo sarà Bonacina. Il Var sarà presieduto dal signor Davide Ghersini della sezione di Genova e ad assisterlo ci sarà Manganiello.

UDINESE – NAPOLI h. 15.00

SOZZA

LO CICERO – YOSHIKAWA

IV: BONACINA

VAR: GHERSINI

AVAR: MANGANIELLO