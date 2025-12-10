Neres a Prime Video: “Momento magico? Mi sono sempre fatto trovare pronto. Tridente con Hojlund e Lang? Vi dico”

David Neres, calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica, sua ex squadra. Di seguito, le sue parole.

“Quale momento ricordi di più della tua esperienza al Benfica? Ho sempre detto di essere stato benissimo qui. Sono stato accolto alla grande da questo club e dai suoi tifosi. Il momento che ricordo con più piacere è la vittoria del campionato, è stato incredibile”.

“Stai vivendo un periodo straordinario al Napoli. Da cosa dipende? Cerco sempre di farmi trovare pronto, ogni volta che scendo in campo so quello che devo fare. Penso che sia qualcosa legato al duro lavoro, quando ho avuto la mia chance, mi sono fatto trovare pronto. La fiducia dell’allenatore è importante, ma lo è anche quella in me stesso. Quando giochi bene e ottieni risultati positivi acquisti sempre maggiore fiducia, e penso che quest’ultima serie di partite sia stata fondamentale in questo senso”.

“Tu, Hojlund e Lang siete una formula perfetta. Perché è così facile giocare con loro? Quando una squadra trova il proprio equilibrio è più facile per tutti giocare insieme. Quando le cose non funzionano, al contrario, tutto diventa più difficile. Ora che abbiamo trovato questo equilibrio nel nostro gioco, tutto è più semplice”.