Benfica-Napoli 2-0: sconfitta che compromette la corsa playoff

Il Napoli di Conte crolla 2-0 in casa del Benfica con una prestazione tutt’altro che esaltante, dove ha meritato di perdere al cospetto dei padroni di casa che hanno dimostrato di vincere questo match. Azzurri troppo stanchi e scarichi, mai padroni del campo e del possesso. I lusitani hanno dimostrato di poter incartare un timido Napoli nella propria area con pressing alto, giocate di qualità e cattiveria sulle seconde palle: come dimostrano i 2 gol, segnati rispettivamente da Rios al ventesimo del primo tempo e Barreiro a inizio ripresa di tacco sotto porta. Gli azzurri compromettono ancora di più la qualificazione ai playoff con questa sconfitta, dove adesso sono obbligati a vincere le prossime due partite di Champions per sperare di restare nell’Europa che conta.