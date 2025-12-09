Neres: “Molto felice di tornare in questo stadio! Nuovo modulo? Ecco cosa penso”

David Neres, attaccante del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il suo ex club, il Benfica. Ecco le sue parole:

“Sono molto felice di tornare in qui, in particolare al Da Luz. Nuovo modulo? Mi trovo meglio, sono più libero di andare all’attacco e la fiducia è importante e dopo le ultime gare è tornata.

Palle inattive? Tutti siamo in grado di calciare le palle inattive, abbiamo fatto pochi goal però, lavoriamo molto su questo.

Cosa ho detto ai miei compagni? Di restare calmi, qui ci ho giocato e non è semplice, il Benfica è una squadra forte ma noi siamo preparati.

Perchè sono andato via? Perchè ho ricevuto un’offerta importante da una squadra altrettanto importante, in un campionato bello dove volevo già venire. Il tecnico precedente non mi dava molto spazio e il trasferimento è stato più semplice”.