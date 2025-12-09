Conte: “Mourinho? Non devo spiegare chi è, ogni partita deve essere importante per noi. Recuperi? Dico questo”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Benfica. Ecco le sue dichiarazioni:

“Mourinho? E’ un grande allenatore, il suo curriculum parla per lui in modo chiaro, io sono felice di incontrarlo e sarà bello salutarlo. Non devo spiegare io chi è lui.

Per noi ogni partita deve essere importante, ci sarà tanta concentrazione e voglia, però c’è da recuperare energie avendo giocato domenica. Questa partita l’abbiamo preparata in modo didattico, loro hanno fatto bene contro lo Sporting e sappiamo che il Da Luz è molto caldo. Siamo qui con la testa svuotata da brutti pensieri, è una gara di calcio e ci sono 3 punti sia per loro e sia per noi, daremo il tutto per tutto senza rammarico.

McTominay e Neres? Sono disponibili tutti coloro che hanno giocato domenica. Siamo in un periodo in cui i miei calciatori stanno dimostrando di avere responsabilità e se c’è un problema bisogna dare la disponibilità. Lavoriamo su ritmi elevati, ai ragazzi dico sempre che è meglio difendere correndo in avanti, domani c’è bisogno di voglia di giocare qui e lottare su ogni centimetro. Avremo bisogno di coraggio e sfacciataggine.

I ragazzi nuovi che sono arrivati hanno capito determinate cose, l’aver giocato meno non ha facilitato l’inserirsi. Siamo migliorati su questo e questa crescita in primis è di responsabilità, da nessuna parte c’è scritto che si prendono sempre responsabilità. In questi momenti difficili si sono resi consapevoli e c’è unità, energia ed unione. I risultati ottenuti sono arrivati grazie alla crescita”.