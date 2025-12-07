Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali: Elmas dal 1! La scelta su David

Al Maradona è tutto pronto per la super sfida tra Napoli e Juventus, gara valida per la 14esima di campionato. Luciano Spalletti torna per la prima volta da avversario, sulla panchina bianconera.
Ecco le formazioni ufficiali:
Napoli (3-4-3): Milinkovic Savic, Beukema, Rrahmani, Bungiorno, Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera, Neres, Hojlund, Lang. All. Conte
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Koopmeiners, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Thuram, Cabal, Conceicao, Yildiz. All. Spalletti