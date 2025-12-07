DAZN - Conte: "Bisogna dire grazie ai ragazzi perchè stanno facendo cose incredibili! Resto incredulo di una cosa..."

Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria contro la Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“Complimenti ai ragazzi, bisogna solo dirgli grazie perchè in un momento difficile a livello numerico, stanno facendo cose incredibili. Coloro che giocano rispondono presente con personalità e responsabilità, sono migliorati molto e mi riempie di gioia questo, sentono ciò che facciamo e capiscono il momento che stiamo passando.

Scott e gli altri stanno facendo un qualcosa di incredibile a livello di coscienza della situazione. Lo vedo in tutti i calciatori, Eljif anche ha fatto una gran partita in mezzo al campo, era la prima volta in quella posizione. Non è semplice trovare parole; abbiamo giocato contro l’Atalanta, la Roma e la Juventus con una situazione difficile che continua. Perciò rimango incredulo per l’energia che ci mettono, ora è momento di riposare visto che tra 3 giorni giocheremo con il Benfica, una gara che prepareremo di più su lavagna, i calciatori devono riposare.

In tutte le gare ci sono fasi diverse, se c’è la necessità di pressare alto lo facciamo, prepariamo anche il rientro, però difendere in corsa in avanti non ci fa prendere troppi pericoli. Questa sera abbiamo subito solo due tiri, poi abbiamo giocato una gara con grande energia, vigore tattico e delle giocate buone che facciamo durante gli allenamenti. Recuperi? Nessuno, Lobotka fortunatamente non ha nulla al soleo, valutiamo un rientro tra 10-15 giorni, poteva andare anche peggio. Questa stagione è difficile, col Cagliari lo avevo lasciato in panchina per evitare guai, ma durante il torello prima della partita ha sentito fastidio.

Nelle situazioni stiamo trovando soluzioni, merito anche dello staff che lavora molto bene e anche ai giocatori, si nota il giusto spirito e di essere tutti uniti, specialmente in questo momento complicato. Nelle situazioni difficili bisogna trovare e mantenere la giusta strada”.