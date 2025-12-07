Conte in conferenza: “Nelle difficoltà si vedono gli uomini, questi ragazzi sono incredibili. Sono cresciuti in un aspetto”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria contro la Juve:

“In questo ciclo di partite abbiamo affrontato squadre molto forti, Atalanta, Roma, Juve, Coppa Italia e Champions League. Voglio dire grazie a questi ragazzi perché in un momento di grande difficoltà oggettiva, in situazioni che ammazzerebbero chiunque, si sono caricati di responsabilità e stanno facendo grandi cose con un grande spirito. Questo per me è l’aspetto più importante”.

“La squadra sta reagendo partita dopo partita ad una situazione molto difficile. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di unico, i tifosi devono essere orgogliosi della squadra. C’è stata una crescita lampante di tutti, sono cresciuti soprattutto dal punto di vista della responsabilità. Io posso solo dire grazie, il merito è solo loro. Io ho potuto dire qual era la rotta, ma loro la stanno seguendo egregiamente. Facile dire vogliamo vincere, ma poi ci sono gli avversari e le difficoltà…”

“La squadra è padrone anche di sè stessa. C’è prima la testa, poi il cuore e infine le gambe. Faccio l’esempio di Elmas, oggi ha fatto una partita strepitosa e aveva giocato solo in Coppa da titolare. La testa è la parte più importante perché è la parte più difficile da sistemare e questi ragazzi hanno una gran testa”.

“Giocare al Maradona è una spinta emotiva importante, sappiamo bene cosa significa anche per l’avversario venire a giocare qui. Noi ci teniamo a continuare a non perdere qui. Come ho detto prima, in un momento di grande difficoltà, questi ragazzi sono crescuti molto e questo mi rende molto felice. Il calciatore arriva fino ad un certo punto, nelle difficoltà invece c’è l’uomo. Se non c’è l’uomo sprofondi. Nelle difficoltà si sono ancor di più responsabilizzati e questo non è scontato. Li ringrazio perché si vede che c’è energia in loro, crediamo in quello che facciamo e in questo momento non abbiamo paura di niente e di nessuno”.