Come si giocherà Napoli – Juventus: scelte obbligate per Conte, Spalletti sorprende

Tra poco scendono in campo Napoli e Juventus, gara importante per la classifica di entrambe e sfida da sempre sentita da entrambe le tifoserie.

Le squadre inizialmente saranno schierate a specchio dai due tecnici; il 3-4-2-1 è il modulo scelto sia da Conte che dall’ex Spalletti.

Per l’allenatore azzurro è una scelta quasi obbligata per i troppi infortuni che hanno decimato il centrocampo e per dare continuità ai risultati positivi arrivati dopo il cambio di modulo.

Elmas giocherà al posto dell’infortunato Lobotka, mentre a sinistra il quinto titolare sarà nuovamente Oliveira.

Spalletti, invece, mischi tanto le carte e propone una formazione senza punte di ruolo. Fuori quindi sia David che Openda, con Yldiz falso nueve supportato soprattutto da Conceiçao. Chiara l’intenzione di non dare punti di riferimento ai centrali azzurri e di ripartire in velocità sfruttando l’abilita nel dribbling degli avanti prescelti.

Nel Napoli c’è curiosità per la prova di Elmas, bravo a fare un poco tutto e stasera chiamato ad agire in un ruolo praticamente inedito.

Saranno decisive le sfide sugli esterni con Di Lorenzo e Oliveira chiamati sia a frenare le scorribande Di Cambiaso e Conceiçao, che a supportare i centrocampisti. Importante anche il supporto che in fase di prima impostazione dovrà assicurare il centrale di difesa, probabilmente Beukema, che dovrà salire quando sarà opportuno.

Neres e Lang, confermati ed in fiducia avranno il compito di creare superiorità ed occasioni da rete.

HØjlund non segna da troppo tempo e McTominay non lo ha mai fatto ai bianconeri, principalmente a loro stasera vanno le speranze del popolo azzurro.