ULTIM’ORA NAPOLI – Infortunio Lobotka nel riscaldamento pre Cagliari. Le sue condizioni

Non c’è pace in casa Napoli per quanto riguarda la situazione infortuni. La società ha appena emesso una nota ufficiale in cui comunica che Stanislav Lobotka ha rimediato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra durante il riscaldamento di Napoli-Cagliari. Dunque, la sua presenza per Napoli-Juventus è da considerarsi a forte rischio. Di seguito, il comunicato.

“Stanislav Lobotka, nel corso dell’attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.