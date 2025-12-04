Sky – Infortunio Lobotka, salta sicuramente la Juventus: obiettivo Supercoppa

Ennesimo infortunio per il Napoli. Stanislav Lobotka ha infatti rimediato un risentimento muscolare al tibiale sinistro nel corso del riscaldamento di Napoli-Cagliari. Salterà sicuramente Napoli-Juventus, match in programma per il 7 dicembre. Stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’obiettivo per il rientro è la Supercoppa Italiana, ovvero la partita Napoli-Milan del 18 dicembre. Dunque, salterebbe Benfica-Napoli di Champions League in programma per il 10 dicembre e Udinese-Napoli di domenica 14 dicembre.

“Si aggiunge alla lista infortunati il nome di Stanislav Lobotka. Per lui risentimento muscolare al tibiale della gamba sinistra, rimediato durante il torello prima di Napoli-Cagliari. Di fatto, non ci sarà con la Juventus, l’obiettivo è di rientrare per la Supercoppa”.