Moretto: “Linea chiara tra Conte e società, si cercando due centrocampisti giovani, attenzione però all’idea Pellegrini”

    Il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato sul canale youtube di Fabrizio Romano in merito alle prossime mosse di mercato del Napoli, che sta pensando a due centrocampisti per il mercato di gennaio per sopperire ai tanti infortuni accorsi negli ultimi mesi. Queste le sue parole: “La direzione che il Napoli vuole prendere è chiara, rinforzare il centrocampo, e la direttiva da parte di Antonio Conte in accordo con la società e supportata dal presidente De Laurentiis é quella di andare a pescare uno o due centrocampisti, l’idea é quella di prenderne due e l’idea principale che ha il direttore sportivo Giovanni Manna e quella di De Laurentiis con Conte é quella di svecchiare un po’ la rosa, di andare a pescare giocatori giovani che possano avere un percorso futuro e futuribile nel Napoli, in uno dei miei ultimi video vi ho parlato anche di Lorenzo Pellegrini, il cui contratto scade e giugno e che non sta rinnovando con la Roma. Il giocatore piaceva a Conte già in estate, ma la direttiva principale rimane quella di cercare due centrocampisti possibilmente giovani”

