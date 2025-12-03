Napoli-Cagliari, la conferenza stampa di Antonio conte

Al termine della gara di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari, il mister degli azzurri Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tanti gli argomenti trattati; di seguito, l’intervento completo.

Sulla gara: «C’è stata una serie interminabile di calci di rigore. Anche l’anno scorso contro il Modena abbiamo vinto ai rigori, ma questa volta è stata sicuramente molto più dura. Sono stati bravi sia i giocatori del Napoli che quelli del Cagliari a tirare i rigori. Penso che sia passata la squadra che meritava di più».

Sul gol: «Il gol subito è stato davvero sfortunato. Ci sono state delle ottime risposte da parte di tutti i calciatori che hanno giocato. Sappiamo che dobbiamo andare avanti, anche se non siamo tanti. Gli infortunati non torneranno a breve, dovremo fare di necessità virtù».

Sui cambi: «C’è stata grande energia, poi qualcuno è calato nel secondo tempo. Ci stava, visto che in molti non giocavano da un po’. Ho rimediato a questo con delle sostituzioni, che ci hanno portato ad avere tre occasioni dove è stato bravo Caprile. Ora dobbiamo recuperare per la partita di campionato».

Sul turnover: «Quando fai turnover, di fatto, sei obbligato a compiere determinate scelte, per vedere giocatori anche dall’inizio. Sono contento, visto che dovremo fare tantissime partite in pochi giorni. Sappiamo che ci sarà da soffrire, mettiamoci l’anima in pace».

Su Lucca: «Sappiamo anche che saremo valutati in base al risultato, dovremo continuare a fare quello che stiamo facendo: grande sinergia, compattezza e responsabilità di tutti. Lucca? Ha fatto gol, deve continuare a lavorare in maniera dura ed importante per cercare di essere una buona alternativa».