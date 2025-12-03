Coppa Italia, il Napoli passa ai rigori contro il Cagliari, ma quanta fatica

Gli azzurri di Antonio Conte hanno battuto ai rigori il Cagliari dopo l’1-1 dei tempi regolamentari segnati da Lucca nel primo tempo per il Napoli e Sebastiano Esposito nel secondo tempo per i sardi. I partenopei partono bene nel primo tempo dove impensieriscono a più riprese la difesa rossoblù, tanto da trovare il gol con un ottimo assist di Vergara. Nel secondo tempo il Cagliari trova le contromisure e riesce a trovare il pareggio con un rimpallo sfortunato della difesa azzurra che casca perfettamente sui piedi di Esposito che deve solo piazzare in rete. Dopo ben 20 rigori la spunta il Napoli: Milinkovic para il rigore a Luvumbo e Buongiorno realizza il rigore che stacca il pass per i quarti, in totale i rigori terminano sul risultato di 9-8 per gli azzurri.