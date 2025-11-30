Roma – Napoli è la gara da non perdere

Stasera, per il posticipo della tredicesima giornata, si affronteranno all’Olimpico la Roma e il Napoli. Una gara che vale, insolitamente e inaspettatamente, per il vertice, visto il percorso dei giallorossi che, al momento, sono da soli in testa alla classifica con 27 punti.

Le altre due pretendenti sono la solita Inter , squadra dall’organico più forte e profondo delle venti in gara (aspetto che emerge chiaramente dal percorso spedito in Champions), e il Napoli di Conte , attualmente quarto con 25 punti.

L’altra favorita “che non ti aspetti” è il Milan , al quale è bastato piazzare a centrocampo lo stagionato Modric e il redivivo Rabiot , evidentemente ancora capaci di fare la differenza. Dopo un anno disastroso, i rossoneri stanno sfruttando appieno la concretezza e il pragmatismo di Allegri , attraverso tante prestazioni sofferte ma vincenti con il punteggio minimo.

L’avversario di stasera corre ormai da un anno solare intero: ottimo il percorso di Ranieri , che ha risollevato il club e indicato la strada; meno scontato lo score, finora eccellente, di Gasperini , accolto con riserva ma capace di entrare subito nella testa dei calciatori.

Nel torneo scorso si delineò ben presto una lotta a due tra Napoli e Inter , risolta solo all’ultima giornata. Quest’anno, invece, sono molte le pretendenti che sembrano attrezzate per recitare il ruolo di potenziali favorite fino a primavera; tra queste le vere sorprese sono proprio i giallorossi e il Milan .

Stagione difficile ad oggi per i colori azzurri

Gli azzurri, detentori del titolo, sono di diritto tra le candidati allo scudetto, anche se finora la stagione è stata tribolata e avara di soddisfazioni. Può definirsi, per ora, la stagione dei tanti soldi spesi in estate – comprese operazioni che al momento non hanno un grande significato tecnico, o di prospettiva – e, soprattutto, degli infortuni. Nessuna ha pagato un dazio così alto: dal lungo stop di Lukaku – che ha stravolto il mercato – a quello di De Bruyne, quando il processo di inserimento del belga stava iniziando a dare qualche frutto, fino a quelli, sempre prolungati, di Anguissa e Gilmour, che hanno di fatto azzerato le scelte per il centrocampo.

Tutto questo ha portato al duplice cambio di modulo e al recente assetto che vede in campo insieme Lang e Neres, proprio per tornare ad essere attivi in zona gol.