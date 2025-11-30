DAZN – Manna: “Lavoro ottimo fino ad oggi, Insigne? Dico questo”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nel prepartita della gara con la Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole:

“A centrocampo siamo pochi, parlare di mercato non mi va perchè andrei a sminuire il lavoro fatto fino ad oggi che è ottimo. Siamo in una posizione giusta di classifica, se ci saranno delle opportunità le coglieremo.

Insigne? Io ho detto che ne abbiamo discusso verso giugno-luglio. In quel ruolo lì siamo coperti, è stato un ottimo calciatore del Napoli ma in questo momento non stiamo andando verso quella strada”.