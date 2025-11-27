Di Marzio – Per Billy Gilmour possibile operazione: lo staff medico del Napoli sta valutando questa ipotesi

Arrivano notizie poco confortanti dall’infermeria in casa Napoli, dove Billy Gilmour é ancora alle prese con la pubalgia che lo tiene fuori da un bel po’ insieme ad Anguissa e De Bruyne. Per il centrocampista scozzese lo staff medico azzurri nelle prossime ore valuterà la possibilità di dover ricorrere all’operazione chirurgica. La decisione definitiva a riguardo non é stata ancora presa, e si aspetta di capire quale sia la soluzione migliore che dopo un consulto approfondito in Inghilterra sembra propendere proprio per un’operazione . Come riportato da Sky e Gianluca Di Marzio in caso di operazione il recupero sarebbe di almeno 45 giorni