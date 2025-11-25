SKY - Manna: "Campo pesante ma bisogna continuare sulla scia della vittoria, Insigne? C'è stato un contatto..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, nel pre partita della gara contro il Qarabag ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

“Il campo è pesante, i nostri avversari sono duri e non sarà una gara semplice ma va giocata nel modo giusto. Arriviamo da una vittoria e bisogna continuare su questa scia, purtroppo siamo contati per via degli infortuni.

Acquisti? Non deve essere un alibi, quando 9 calciatori si inseriscono in un gruppo non subito scatta l’alchimia. Ci aspettiamo delle conferme e delle nuove risposte, abbiamo fiducia nella squadra.

Abbiamo fatto un calciomercato positivo a livello numerico e abbiamo speso tanto, a centrocampo siamo pochi. Il mercato invernale è difficile ma bisogna essere pronti per delle opportunità. Insigne? In estate c’è stato un contatto, ma ora ci sono delle priorità e dei problemi a centrocampo, lui è forte”.