Napoli, in live la diretta testuale della conferenza stampa di Conte e Buongiorno

In vista della partita di Champions League di domani sera contro il Qarabag, sarà Alessandro Buongiorno, insieme ad Antonio Conte, a rispondere alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Parte Conte:

Affrontare il Qarabag che ha fermato il Benfica e Chelsea non è facile, ha visto dei miglioramenti negli ultimi allenamenti? E se giocherete anche per Maradona? ” Sappiamo cosa rappresneta Diego per Napoli, speriamo domanidi vincere per commemorarlo al meglio. Il Qarabag è sicuramente la rivelazione, hanno grande intensità e qualità, per questo serviranno molte energie per affrontarli “

Napoli reduce da molti infortuni, quanto le pesa ciò visto che comunque siete li in alto in classifica? “Non dimentichiamo Meret, portiere dei due scudetti. Purtroppo non posso controllare gli infortuni, stiamo facendo da inizio anno necessità virtù. Dobbiamo cercare di trovare le soluzioni migliori per gestire questi momenti, lo stiamo facendo da inizio anno. Spero di avere presto più soluzioni.“

Domani è una gara da non sbagliare, come si gestisce questa pressione, con così tante partite ravvicinate? “Recuperando energie, con l’Atalanta abbiamo sprecato molte energie data l’alta intensità messa. la vittoria da energie positive, e domani è uno step che ha un rilievo nel nostro cammino europeo, ci arriviamo in maniera giusta, e dovremo dare tutto quello che abbiamo.”

Come stanno Hojlund, Rrahmani, Gilmour e Spinazzola ? ” I primi due stanno bene, hanno speso energie in nazionale e li abbiamo sostituiti per precauzione. Gilmour e Spina invece vorrei che a parlarne fossero i medici che sono sicuramente più esperti. Non so ancora i tempi di recupero.”

A che punto è il processo di coinvolgimento di tutti i giocatori? “La partita contro l’Atalanta è stata chaira, hanno giocato 6 giocatori nuovi contando anche Elmas, c’è bisogno del loro coinvolgimento e dobbiamo sfruttare queste situazione per vederli crescere “

Che riposta ha avuto da Lang e Neres, possono essere un valore aggiunto per la squadra ? ” C’è una differenza, Lang è arrivato da poco, Neres è qui dall’anno scorso ed era già stato in diverse occasioni decisivo. Adesso bisogna continuare così, bisogna dare di nuovo delle risposte e conferme. “

Continuerà a lavorare con la difesa a 3, oppure è solo figlia dell’emergenza ? “Il problema è a centrocampo, così possiamo avere un’alternativa in mezzo al campo in panchina. Faremo di necessità virtù, con l’obbiettivo di portare in campo una squadra organizzata che sappia fare bene tutte e due le fasi anche con sistemi di gioco diversi.”

Quanto è importante il recupero di Lukaku è se è pronto per tornare in campo? ” No, non lo è ancora, deve lavorare. la sua importanza per la squadra è nota, è un giocatore di livello internazionale e nello spogliatoio è uno dei più carismatici. Tutti devono dare il loro contributo anche con poco, in queste situazioni di mergenza. “

Termina qui la conferenza di Conte.

Inizia la conferenza di Buongiorno: