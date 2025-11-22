Conte in conferenza: “Non mi piace fare chiacchiere, penso solo ai fatti. Nessuno potrà rovinare il rapporto con i miei ragazzi”

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa dopo Napoli-Atalanta:

“A me piace far parlare i fatti, le chiacchiere non mi fanno impazzire. Quando fai questo lavoro è normale essere al centro di tanti giudizi, ma per me è importante la realtà dei fatti. Stasera abbiamo vinto una partita difficile contro un’ottima squadra. Oggi al Maradona c’era un’energia positiva che ha coinvolto tutti. Nel secondo tempo potevamo fare meglio, ma abbiamo comunque cercato di mantenere la stessa intensità. Mi è piaciuto tutto quello che hanno fatto i miei ragazzi. L’unità porta a superare gli ostacoli. Oggi ci sono tante difficoltà, l’infortunio di Anguissa è un’altra bella mazzata. Oggi abbiamo anche cambiato sistema di gioco e sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato di aver lavorato bene”.

“Nessun problema per Rrahmani e Hojlund, li avevo solo visti un po’ affaticati. Abbiamo bisogno di tutti per sopperire alle assenze e al doppio impegno. Sono contento anche di Lang e Beakuma. Oggi rispetto l’anno scorso c’erano 5 nuovi giocatori, sono contento anche per Mazzocchi che non aveva mai giocato. Abbiamo bisogno di tutti perché siamo in emergenza da inizio anno. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, alla fine in campo vanno i giocatori, ma se i giocatori non ci sono… Non è semplice… Mi dicono che piango, ma io non ho maschere, né con voi né con i giocatori”

“Non dovevo mettermi in pace con me stesso o con la squadra, io sono una persona molto pulita e dico sempre quello che penso. Dopo Bologna mi sono preso tutte le responsabilità, ho parlato di responsabilità mie, ma ho notato che questo non è stato messo in risalto. Sono state due settimane in cui si è riflettuto, so di avere un gruppo pulito, serio ed onesto. Nessuno potrà mai rovinare il rapporto che ho con i miei ragazzi. Andiamo avanti sapendo che c’è tanta strada e fatica da fare, perché giochiamo ogni 3 giorni e non siamo tanti…”